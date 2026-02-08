Beşiktaş - Alanyaspor: 2-2 Beraberlik

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Murat Temel üstlendi.

Ev sahibi Beşiktaş mücadeleye "Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Cerny, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, Oh" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Alanyaspor ise "Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Hwang, Güven Yalçın" ilk 11'iyle çıktı.

Alanyaspor, 9'uncu dakikada öne geçti. Orta sahadaki Hwang'ın pasıyla ceza sahası yayında buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1. Alanyaspor, 16'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı. Ümit Akdağ'ın merkeze gönderdiği topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2. Beşiktaş, 32'nci dakikada penaltı kazandı. Topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Oh, Ümit Akdağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan Orkun Kökçü, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, 54'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü arka direkteki Agbadou'ya gönderdi. Agbadou'nun indrdiği topa Oh'un röveşata vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten ağlara gitti. Bu pozisyonda önce ofsayt kararı verilirken hakem Oğuzhan Çakır, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve orta noktayı gösterdi: 2-2. 71'inci dakikada sağ kanatta ilerleyen Cengiz Ünder pasını kale önüne doğru gönderdi. Oh'un yaptığı dokunuşta kaleci Victor gole izin vermedi. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.