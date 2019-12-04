Beşiktaş, Anagold 24Erzincanspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Anagold 24Erzincanspor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı.

Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Mini kale taktik maçıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bu arada, "Çıplak Vatandaşlar" isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar, siyah-beyazlıların çalışmasını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren sanatçılar, siyah-beyazlıları sahneledikleri oyuna davet etti.

Öte yandan, Beşiktaş, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını 3-11 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te yapacak.