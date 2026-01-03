Beşiktaş Antalya\'da Antrenman Yaptı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman kondisyon ve taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda; Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder salonda çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA