Beşiktaş Antalya'da Kamp Yapıyor

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürdü.
Belek'te teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, kondisyon çalışmasıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.
Antrenmandan önce Cengiz Ünder, sahada bireysel çalıştı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
