Beşiktaş Antalya'ya Gidiyor

Beşiktaş Antalya\'ya Gidiyor
02.01.2026 15:59
Beşiktaş, devre arası hazırlıkları için Antalya'ya hareket etti. Antrenman 1,5 saat sürdü.

BEŞİKTAŞ devre arası hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket ettiler. Takım 10 Ocak'a kadar 2'nci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Kaynak: DHA

