Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Yalova Valisine Ziyaret

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Yalova Valisine Ziyaret

2 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Yalova'ya gelerek Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Yalova Valisine Ziyaret, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman Yalova'ya gelerek Yalova Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Vali Erol'un makamında gerçekleşen ziyarette; Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Yalova İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz da yer aldı.

Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman, 2018 kasım ayında Yalova Valisi olarak atanan Erol'a görevinde başarılar diledi ve isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Öte yandan Fikret Orman, Yalova Valiliği önünde Beşiktaş taraftarı olan engelli Caner Giray bir süre sohbet ettikten sonra Yalova'dan ayrıldı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:04 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Muammer Erol, Fikret Orman, Yalova, Spor
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