Beşiktaş Basketbol, Lonnie Walker IV'ü kadrosuna kattı! - Son Dakika
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Beşiktaş Basketbol, Lonnie Walker IV'ü kadrosuna kattı!

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Beşiktaş Basketbol, Lonnie Walker IV\'ü kadrosuna kattı!
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Beşiktaş Basketbol takımı, ABD'li oyuncu Lonnie Walker'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. 27 yaşındaki yıldız, NBA patentli skorer guard olarak Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş Basketbol takımı, ABD'li oyuncu Lonnie Walker'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, NBA patentli ABD’li skorer guard Lonnie Walker IV’ü kadrosuna kattı. San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ve Brooklyn Nets gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki yıldızla sözleşme imzalandığı resmen açıklandı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı. NBA kariyeri boyunca San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formaları giyen Walker; çıktığı 342 maçta 10 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. 2024/25 sezonunda Euroleague ekibi Zalgiris'e transfer olan Lonnie Walker IV, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi. Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Amerika Birleşik DevletleriBeşiktaşNBASon Dakika

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