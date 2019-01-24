Beşiktaş - Çukurova Basketbol: 65 - 73

SALON: BJK
Akatlar
HAKEMLER: Mindaugas Vecerskis (Litvanya
), Charalampos Karakatsounis (Yunanistan
), ThomasKerisit (Fransa
)
BEŞİKTAŞ: Epoupa 11, Mitchell 20, Kübra Siyahdemir 3, Akhator 12, Bahar Çağlar
4, Esra Erden Atacan 3, Mircheva 10, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram 2, Bahar Yapar
ÇUKUROVA BASKETBOL: Mestdagh 4, Ndour 24, Sevgi Uzun
2, Iagupova 17, Meltem Avcı
4, Pelin Derya Bilgiç 8, Bone 3, Gray 8, Gökşen Fitik, Şaziye İvegin
Üner 3, Sera Özelçi
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 31-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 43-60
Kadınlar FIBA Avrupa
Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş
, evinde ağırladığı Çukurova
Basketbol'a 73-65 mağlup oldu.
İki Türk ekibini karşı karşıya getiren mücadelede dış atışlarda Epoupa ve Mitchell ile isabet sağlayarak başlayan siyah-beyazlılar, Çukurova Basketbol karşısında 5'inci dakikada 8-7 önde geçti. Çeyreğin ikinci bölümü dengeli geçerken, birinci periyot 15-15'lik eşitlikle sona erdi. Tempolu başlayan ikinci çeyrekte ise Gray'in etkili oyunuyla boyalı alanı iyi kullanan Çukurova Basketbol, 16'ncı dakikayı 30-27 önde tamamladı. Konuk ekip, çeyreğin ortalarında hücumda ritmi düşen ve top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında savunma sertliğini öne çıkardı. Mersin
ekibi, ilk yarıyı da 39-31 üstün kapattı.
İkinci yarıya Ndour'un üst üste kaydettiği sayılarla başlayan Çukurova Basketbol, hücumda organize olmakta zorlanan siyah-beyazlıların önünde 26'ncı dakikada farkı 21 sayıya kadar yükselterek skoru 56-35'e getirdi. Mersin temsilcisi, final periyoduna ise 60-43 önde girdi. Iagupova'nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla temposu düşen rakibi karşısında sayılar bulan Beşiktaş, bitime 32 saniye kala farkı 7 sayıya düşürdü: 64-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, mücadeleyi 73-65 kazandı.
Karşılaşmanın rövanş maçı ise 30 Ocak Çarşamba
günü Mersin'de gerçekleşecek. - İstanbul