Beşiktaş, efsane kalecinin peşinde! Buffon'a ilk teklif yapıldı

"Danışmanıyım" diyen isim öyle bir metin yayınladı ki iddialar yenilir yutulur gibi değil

Juventus'tan ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon dünyanın dört bir yanından transfer teklifi alırken, Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın da Buffon'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Buffon'un aralarında siyah-beyazlı takımdan gelen teklifin de bulunduğu beşten fazla resmi teklif aldığını belirtti.

BAŞLADIĞI YERDE BİTİRMEK İSTİYOR

Buffon'un kariyerine başladığı Parma'da aktif futbolculuk yaşantısına son vermek istediği konuşuluyor ancak daha fazla futbol oynamaya devam etme ihtimali de var. Fiziksel olarak halen iş yapabilecek seviyede. Beşiktaş, Buffon'u ciddi adaylar arasında tutuyor. Çünkü Ersin'e gelen teklifler var. Utku'nun yanına deneyimli bir kaleci alınması gündemde. Bu sebeple Buffon ismi ön plana çıkıyor. Ayrıca deneyimli kalecinin dünya çapında tanınır olması ve kitlesi, onu cazip kılan diğer önemli etkenler.