BEŞİKTAŞ, transfer gündeminde yer alan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.
Siyah-beyazlı kulübün, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile anlaşma sağladığı 28 yaşındaki stoper, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Emmanuel Agbadou'yu taşıyan uçak, saat 06.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
Agbadou'nun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu İmza İçin Getirdi - Son Dakika
