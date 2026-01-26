Beşiktaş Eyüpspor ile Berabere Kaldı

(İSTANBUL)- Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Konuk takım Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Ev sahibi Eyüpspor'un gollerini ise 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.