Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor

SÜPER Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18'inci haftasında 1-0 kazanılan Kayserispor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Gökhan Sazdağı, Uduokhai ve Abraham'ın yerlerine Taylan Bulut, Djalo ve Jota Silva'yı 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Kartal Kayra Yılmaz ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Sergen Yalçın; sağ kanatta Rashica, 10 numarada Cerny, sol kanatta ise Jota Silva'yı 11'de görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise El-Bilal Toure oldu.

ABRAHAM KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve Aston Villa'yı göndermek üzere olduğu Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı. Karşılaşma öncesinde 13 milyon Euro'ya Roma'dan bonservisi alınan İngiliz golcünün, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

UDUOKHAI CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin Alman stoperi Felix Uduokhai, sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemedi. Kayserispor ile oynanan karşılaşmada 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezası nedeniyle Eyüpspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

JOTA 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, 3 maçlık aranın ardından ilk 11'de forma giydi. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jota Silva, Kayserispor mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil oldu. Portekizli kanat oyuncusu, son olarak Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de forma giymişti.