Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor

26.01.2026 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

SÜPER Lig'de 19'uncu haftanın kapanış karşılaşmasında ikas Eyüpspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Bersan Duran ve Furkan Ürün üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 18'inci haftasında 1-0 kazanılan Kayserispor maçının 11'inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Gökhan Sazdağı, Uduokhai ve Abraham'ın yerlerine Taylan Bulut, Djalo ve Jota Silva'yı 11'de görevlendirdi. Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahanın ortasında Kartal Kayra Yılmaz ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Sergen Yalçın; sağ kanatta Rashica, 10 numarada Cerny, sol kanatta ise Jota Silva'yı 11'de görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise El-Bilal Toure oldu.

ABRAHAM KADRODA YER ALMADI

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve Aston Villa'yı göndermek üzere olduğu Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı. Karşılaşma öncesinde 13 milyon Euro'ya Roma'dan bonservisi alınan İngiliz golcünün, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olması bekleniyor.

UDUOKHAI CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin Alman stoperi Felix Uduokhai, sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemedi. Kayserispor ile oynanan karşılaşmada 4'üncü sarı kartını gören tecrübeli savunmacı, cezası nedeniyle Eyüpspor maçının kadrosunda kendine yer bulamadı.

JOTA 3 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, 3 maçlık aranın ardından ilk 11'de forma giydi. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Jota Silva, Kayserispor mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil oldu. Portekizli kanat oyuncusu, son olarak Gaziantep FK karşılaşmasında ilk 11'de forma giymişti.

Kaynak: DHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Otomobil şarampole devrildi 2 kişi ağır yaralandı Otomobil şarampole devrildi! 2 kişi ağır yaralandı
Berlin’de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı Berlin'de apartman dairesine silahlı baskın, 5 yaralı
Dışişleri Bakanı Fidan’dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet Dışişleri Bakanı Fidan'dan AB üyeliği açıklaması: Asıl engel Zihniyet
Lüks otomobil alev topuna döndü Lüks otomobil alev topuna döndü
Minnesota’da ICE operasyonu sonrası CEO’lardan gerilimi azaltma çağrısı Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
20:18
Orkun Kökçü, Beşiktaş’taki ilk golünü Eyüpspor’a attı
Orkun Kökçü, Beşiktaş'taki ilk golünü Eyüpspor'a attı
19:38
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifadeler: Satırla birkaç kez daha vurdum
19:03
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
Canlı anlatım: Beşiktaş üst üste gelen gollerle neye uğradığını şaşırdı
18:29
Mardin’de 5 gün süreyle eylem yasağı
Mardin'de 5 gün süreyle eylem yasağı
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 21:35:01. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Eyüpspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.