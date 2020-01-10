Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı!

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısını Malatyaspor'da geçiren Brezilyalı oyuncu Guilherme ile el sıkıştı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun transferini tamamladı. Guilherme'nin bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

SERGEN "GÖRÜŞME VAR" DEMİŞTİ

BeIN Sports'a röportaj veren Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Gider mi, kalır mı bilmiyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Şimdiye kadar onunla hiç bir problem yaşamadık. Beşiktaş'a gitmek isterse de ona dur diyemeyiz." demişti.

MALATYASPOR İLE 58 MAÇA ÇIKTI

Brezilyalı oyuncu, Malatyaspor formasıyla 58 maçta forma giyerken 12 gol, 13 asistlik performans sergiledi.