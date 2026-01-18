Trendyol Süper Lig'de yarın Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 ile başlayan idmanın taktiksel çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, maç için kampa girdi.
