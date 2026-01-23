Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2025-26 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Spor Kompleksi ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 27 takım katıldı.

Müsabakalar sonucunda finale yükselen Beşiktaş rakibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 50-26 mağlup ederek birinci sırada yer aldı.

Turnuvayı Trabzon Büyükşehir Belediyespor ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü, Beykoz Belediyespor Kulübü ise dördüncü tamaladı.

Şampiyonluk töreninin ardından değerlendirmede bulunan Beşiktaş hentbol takımı teknik direktörü Bülent Erkol, yetkililere teşekkür ederek, turnuvanın çok iyi organize edildiğini ve namağlup şampiyon olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Beşiktaş takım kaptanı Arda Tiryaki de geçen yıl yaşadıkları talihsizliğin ardından bu sezon iyi hazırlandıklarını belirterek şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Sinan Akcan ise Manisa'da düzenlenen organizasyonun çok başarılı olduğunu, hedefledikleri noktaya ulaştıklarını kaydetti.