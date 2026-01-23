Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu

Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu
23.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-26 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş, Trabzon'u mağlup ederek şampiyon oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2025-26 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Spor Kompleksi ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 27 takım katıldı.

Müsabakalar sonucunda finale yükselen Beşiktaş rakibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 50-26 mağlup ederek birinci sırada yer aldı.

Turnuvayı Trabzon Büyükşehir Belediyespor ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü, Beykoz Belediyespor Kulübü ise dördüncü tamaladı.

Şampiyonluk töreninin ardından değerlendirmede bulunan Beşiktaş hentbol takımı teknik direktörü Bülent Erkol, yetkililere teşekkür ederek, turnuvanın çok iyi organize edildiğini ve namağlup şampiyon olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Beşiktaş takım kaptanı Arda Tiryaki de geçen yıl yaşadıkları talihsizliğin ardından bu sezon iyi hazırlandıklarını belirterek şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Sinan Akcan ise Manisa'da düzenlenen organizasyonun çok başarılı olduğunu, hedefledikleri noktaya ulaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Beşiktaş, Salihli, Turnuva, Trabzon, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:48:26. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Hentbolda Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.