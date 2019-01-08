Son Dakika Haberleri: Beşiktaş İçin Halilovic İddiası

Beşiktaş İçin Halilovic İddiası

1 saat önce

Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

Beşiktaş İçin Halilovic İddiası, System.String[]
Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.

Daha önce Barcelona'da da forma giyen Alen Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri olan Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu sezon başında İtalya'nın Milan takımına transfer olan Halilovic, kırmızı siyahlı ekipte bu sezon sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giydi. Ligde forma şansı bulamayan Halilovic, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:39 Kaynak: DHA

Burak Yılmaz, İtalya, Beşiktaş, Spor
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