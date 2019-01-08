Beşiktaş İçin Halilovic İddiası
1 saat önce
Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi.
Transfer döneminde Burak Yılmaz
ve Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş
için bir transfer iddiası da İtalya
'dan geldi.
Daha önce Barcelona
'da da forma giyen Alen Halilovic'in Beşiktaş'a transfer olacağı ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcunun menajeri olan Mirsad Türkcan
ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
'ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Bu sezon başında İtalya'nın Milan
takımına transfer olan Halilovic, kırmızı siyahlı ekipte bu sezon sadece UEFA Avrupa
Ligi maçlarında forma giydi. Ligde forma şansı bulamayan Halilovic, 10 numara pozisyonunda görev alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:39 Kaynak: DHA
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