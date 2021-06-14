Üye Girişi
Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

14.06.2021 15:41

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Beşiktaş, gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milli Takım'da olan Kenan Karaman ile anlaşmaya varan siyah-beyazlıların, başarılı kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sezonun çifte kupalı takımı Siyah-Beyazlılar, Milli futbolcu Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Tüm konularda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Kenan'ın EURO 2020'nin ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.

Şampiyon Beşiktaş ilk transferi yaptı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya varıldı

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kenan, Almanya 2. Ligi'nde Düsseldorf forması ile 28 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti. Milli formayı da 23 kez terleten Kenan, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu sol kanat ve santrforda görev yapabiliyor.

Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Kenan Karaman, Düsselldorf, Beşiktaş, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi 17:14 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak 17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin 16:13 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü 16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti 15:18 Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla 14:32 İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla

Son Dakika Haberleri
17:13 Altın geriliyor! Kilogramı 497 bin 500 liraya geldi
17:12 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı
17:09 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi
17:05 Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada
17:01 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı yatırım teşvik belgeleriyle 28 bin kişiye iş kapısı açılacak
16:12 Merve Boluğur kırmızılar içinde poz verdi, kendisini kraliçeye benzetti: Maşallah deyin
16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir
16:10 Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu
16:05 NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu
16:01 68 yaşındaki evli teknik adam Yılmaz Vural, dansözü dudağından öptü
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı 32 ilde yapılan dev FETÖ operasyonuyla 57 polis gözaltına alındı         
17:13
Düşerken Düşerken "Lütfen" diyerek ağlamış! Ukraynalı model Anzelika'nın son anları kamerada         
17:06
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu Turistlerin ilgi odağı dağın yamacındaki tekne oldu         
16:11
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı         
14:50
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 17:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement