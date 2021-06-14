Beşiktaş, ilk bombayı patlattı! Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşma sağlandı

Sezonun çifte kupalı takımı Siyah-Beyazlılar, Milli futbolcu Kenan Karaman ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Tüm konularda uzlaşma sağlandığı belirtildi. Kenan'ın EURO 2020'nin ardından Beşiktaş'a resmi imzayı atması bekleniyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fortuna Düsseldorf'taki sözleşmesi biten Kenan için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kenan, Almanya 2. Ligi'nde Düsseldorf forması ile 28 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist üretti. Milli formayı da 23 kez terleten Kenan, 5 kez ağları sarstı. Başarılı futbolcu sol kanat ve santrforda görev yapabiliyor.