Beşiktaş'ın Kamp Çalışmaları Sürüyor

08.01.2026 22:18
Beşiktaş, devre arası kampında yağmur altında antrenman yaptı. Cengiz Ünder takımla çalışmaya başladı.

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.

Yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların, taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaynak: AA

