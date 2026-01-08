Beşiktaş'ın Kamp Çalışmaları Sürüyor

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını sürdürdü.
Yağmur altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam antrenmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların, taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığını atlatan Cengiz Ünder takımla birlikte çalışmalara başladı.
