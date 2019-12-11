Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak...

6 saat önce

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi.

Beşiktaş'ın Wolves kafilesi belli oldu! Karius, Gökhan, Vida, Caner, Ljajic ve Burak..., System.String[]

Gruptan çıkma şansını daha önce yitiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koduou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.


Siyah-beyazlı ekipte altyapı oyuncularından Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı.


Avcı ayrıca, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby'ye kafilede yer verdi.


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Abdullah Avcı, Loris Karius, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:54 
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