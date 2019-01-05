Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Açıkladı

Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Açıkladı

50 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.

Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Açıkladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı. 

Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Eindhoven, Hollanda, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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