Beşiktaş, Isimat-Mirin'i Açıkladı
50 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü
, Hollanda
'nın PSV Eindhoven
takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'in transferi konusunda görüşmelerin başladığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüp, Fransız stoperin yarın saat 06.45'te İstanbul
'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:09 Kaynak: DHA
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