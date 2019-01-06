Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Isimat-Mirin'i Açıkladı

Beşiktaş Isimat-Mirin'i Açıkladı

44 dakika önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Isimat-Mirin'i Açıkladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş Kulübü, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen stoper oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin'e başarılar dileriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

Beşiktaş Spor Kulübü, DHA, Eindhoven, Hollanda, Spor
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