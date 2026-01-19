Beşiktaş - Kayserispor: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
Beşiktaş - Kayserispor: İlk Yarı 0-0

19.01.2026 21:16
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaştığı ilk yarıyı golsüz kapattı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cerny, Rashica, Toure, Abraham

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Benasser, Denswil, Ramazan Civelek, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Sarı kartlar: Dk. 27 Furkan Soyalp, Dk. 30 Benes, Dk. 35 Radomir Djalovic (Teknik direktör) (Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Beşiktaş-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.

45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

