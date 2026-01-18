Beşiktaş, Kayserispor'la 50. Randevuda - Son Dakika
Beşiktaş, Kayserispor'la 50. Randevuda

Beşiktaş, Kayserispor\'la 50. Randevuda
18.01.2026 11:38
Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 50. kez karşı karşıya gelecek. Maç yarın saat 20.00'de.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında oynayacağı Kayserispor ile ligde 50. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kayserispor'u konuk edecek. Ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 29 puanla 5. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puan ve averajla 16. basamakta yer alıyor.

Ligde 50. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig'de 49 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 30, sarı-kırmızılılar da 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Kartal, 82 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayseri ekibi de 43 defa gol sevinci yaşadı.

Kartal, 2011'den bu yana İstanbul'da kaybetmiyor

Beşiktaş, Kayserispor'u konuk ettiği son 12 maçta mağlup olmadı. Söz konusu süreçte 11 galibiyet elde eden Kartal, 1 kez de berabere kaldı. Kayseri temsilcisi, İstanbul'da son 3 puanını 15 Ekim 2011 tarihinde 2-0'lık skorla almıştı.

İki takım, siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligde toplamda ise 24 müsabakaya çıktı. Kartal, bu maçlarda 19 galibiyet elde ederken, sarı-kırmızlı takım da 2 defa kazandı. 3 maç ise berabere tamamlandı.

Djalo cezalı, 4 futbolcu sınırda

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Tiago Djalo, sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor karşısında oynayamayacak. Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart sınırında da 4 futbolcu yer alıyor. Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Kayseri maçında sarı kart görmeleri halinde ligde gelecek hafta Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada cezalı olacak.

Ozan Ergün yönetecek

Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

