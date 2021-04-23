Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman; taktik programının yer aldığı uygulamalar, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular, antrenman öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdiler.