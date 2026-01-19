Beşiktaş, Kayserispor'u Son Dakikada Yendi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 79 Salih Uçan), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 79 Jota Silva), Rashica (Dk. 71 Cengiz Ünder), Toure, Abraham (Dk. 90+9 Devrim Şahin)

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Opoku, Benasser, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Carole), Furkan Soyalp (Dk. 89 Semih Güler), Benes, Mane (Dk. 89 Burak Kapacak), Mendes (Dk. 73 Görkem Sağlam), Cardoso (Dk. 89 Talha Sarıarslan), Onugkha

Gol: Dk. 90+5 Toure (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 27 Furkan Soyalp, Dk. 30 Benes, Dk. 35 Radomir Djalovic (Teknik direktör), Dk. 90+2 Bilal Bayazıt (Kayserispor), Dk. 51 Uduokhai, Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Zecorner Kayserispor'u 1-0 yendi.

49. dakikada Cerny'nin pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

54. dakikada Kayserispor net gol şansından yararlanamadı. Mendes'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin penaltı noktasının gerisinden karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı.

58. dakikada hızlı gelişen atakta Cardoso'nun ceza sahası sol çaprazından yerden sert şutunda top, az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Rashica'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

70. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kaleci Bilal Bayazıt, topu yumrukladı. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Bilal'in çelmeye çalıştığı meşin yuvarlağı savunma, direk dibinden çizgi üzerinden kornere gönderdi.

90+5. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ iç koridordan Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Toure'nin savunmaya rağmen kafa vuruşunda top, üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.