Beşiktaş, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. - İSTANBUL