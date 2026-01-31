Beşiktaş - Konyaspor: İlk Yarı 1-1 - Son Dakika
Spor

Beşiktaş - Konyaspor: İlk Yarı 1-1

31.01.2026 21:21
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'un ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Cerny, Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Bjorlo, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Muleka, Bardhi, Kramer

Goller: Dk. 23 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Cerny (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 21 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA

22:06
21:59
21:43
21:06
20:03
18:43
