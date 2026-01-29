Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Beşiktaş'ın Aston Villa'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Yasin Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?