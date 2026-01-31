Beşiktaş Konyaspor'u 2-1 Yendi

Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan (Dk. 68 Rashica), Orkun Kökçü (Dk. 90+1 Kartal Kayra Yılmaz), Cengiz Ünder (Dk. 76 Asllani), Cerny (Dk. 76 Jota Silva), Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu (Dk. 69 Ndidi)
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Nagalo), Bazoer (Dk. 83 Arif Boşluk), Adil Demirbağ, Guilherme, Bjorlo (Dk. 87 Melih İbrahimoğlu), Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Muleka, Bardhi (Dk. 83 Svendsen), Kramer
Goller: Dk. 23 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 34 Cerny, Dk. 77 Orkun Kökçü (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 82 Asllani (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 21 Uğurcan Yazğılı, Dk. 57 Bazoer, Dk. 67 Adil Demirbağ, Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 90+5 Kramer, Dk. 90+5 Berkan Kutlu (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 51 Salih Uçan, Dk. 64 Toure (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.
60. dakikada Konyaspor net pozisyondan yararlanamadı. Kaleci Bahadır'ın uzun topunda Djalo'dan seken meşin yuvarlağı ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Muleka'nın sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.
77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Asllani'nin sağ kanattan sol ayağıyla kale önüne yaptığı ortada kaleci Bahadır Han Güngördü'nün yumruklamaya çalıştığı top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı sağına çeken Orkun'un düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-1.
82. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Oyuna 6 dakika önce dahil olan Asllani, takımını atağa kaldırırken Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrasında oyun durdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Batuhan Kolak, Asllani'yi doğrudan kırmızı kartla oyun dışında gönderdi.
Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.
