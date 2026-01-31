Beşiktaş, Konyaspor'u Ağırladı - Son Dakika
Beşiktaş, Konyaspor'u Ağırladı

31.01.2026 20:29
Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı maç öncesinde yönetim tepkisi ve teknik direktör Yalçın'a destek görüldü.

SÜPER Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çaldı. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligin 19'uncu haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmanın 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Taylan Bulut, Kartal Kayra Yılmaz, Jota ve Rashica'nın yerlerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya sürdü.

Kalede eldivenleri Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturdu. Orta sahada Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü görevlendiren Sergen Yalçın; hücum hattının sağında Cengiz Ünder, 10 numarada Cerny, sol açıkta ise El-Bilal Toure'yi 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mustafa Hekimoğlu oldu.

YASİN ÖZCAN VE ASLLANI KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Yasin Özcan ve Kristjan Asllani, ilk kez bir maç kadrosuna kendilerine yer buldu. Geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlayan Yasin Özcan'ın yanı sıra takımla sadece 1 antrenmana çıkan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani de Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

NDİDİ'YE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Wilfred Ndidi'nin geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybeden babası Sunday Ndidi, Konyaspor maçı öncesinde unutulmadı. Stadyumda Sunday Ndidi için başsağlığı mesajı yayınlanarak, siyah-beyazlı oyuncu ve ailesinin acısı paylaşıldı.

YÖNETİME TEPKİ, SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Başkan Serdal Adalı ve yönetim kuruluna tepki gösterdi. Tribünde yer alan taraftarlar, uzun süre 'Yönetim istifa' şeklinde tempo tuttu. Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a ise destek bulundu. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesinde tribünlere çağırılırken, alkışlarla destek olundu. Taraftarlar ardından tekrardan 'Yönetim istifa' şeklinde bir süre tempo tuttu.

Kaynak: DHA

