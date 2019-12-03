Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1903 Karakartallar Derneği tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 1903 Karakartallar Derneği tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama göre 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ve dernek üyelerinin ev sahipliğinde Küçükçekmece Belediyesi'ne ait Halkalı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi, etkinlikte çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çebi, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya'ya da engelli bireyler için gösterdikleri hassasiyet ve düzenlemiş oldukları organizasyon için teşekkür etti.

Çebi, atletizm takımını ağırladı

Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında da Atletizm Şubesi Koordinatörü Ömer Aras ile antrenör ve sporcularını ağırladı.

Ziyarette, siyah-beyazı kulübün asbaşkanı Fatih Hakan Avşar da yer aldı.

Atletizm takımı, Türkiye Kulüpler Kros Ligi Şampiyonası'nda kazandığı ikincilik kupasını başkan Ahmet Nur Çebi'ye takdim etti. Çebi, sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Dünya Engelliler Günü, Beşiktaş Spor Kulübü, Cengiz Sarıkaya, Ahmet Nur Çebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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