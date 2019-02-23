Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı

22 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı Başladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Vodafone Park'ta Tevfik Yamantürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karaca, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Melih Aydoğdu, Umut Güner, Ahmet Cihat Kumuşoğlu da hazır bulundu.

Toplantıda, siyah-beyazlı kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:17 Kaynak: AA

Tevfik Yamantürk, Fikret Orman, Vodafone Park, Beşiktaş Spor Kulübü, Spor
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