Beşiktaş Sompo Japan: 85-64 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Japan: 85-64 - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Japan: 85-64

15 dakika önce

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu, BandırmaHAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Altuğ Köselerli, Ozan ÇakarTEKSÜT BANDIRMA BK: Tyler Kalinoski 23, Ian Hummer 18, James Smith 13, Şehmus Hazer 10, Omar Prewitt 8, Emanuel Terry 8, Furkan Haltalı 3, Alperen Şengün 2BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Oğuz Savaş...

Beşiktaş Sompo Japan: 85-64, System.String[]

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu, Bandırma

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Altuğ Köselerli, Ozan Çakar

TEKSÜT BANDIRMA BK: Tyler Kalinoski 23, Ian Hummer 18, James Smith 13, Şehmus Hazer 10, Omar Prewitt 8, Emanuel Terry 8, Furkan Haltalı 3, Alperen Şengün 2

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Oğuz Savaş 15, Lesean Gotcher 12, Can Yıldızlı 9, Samet Geyik 8, Birkan Batuk 8, Nemanja Durisic 6, Can Göndür 3, Ömer Al 3

1'İNCİ PERİYOT: 30-12

İLK YARI: 44-26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-46

ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı baştan sona üstün oynadığı mücadelede 21 sayı fark ile 85-64 mağlup etti.

TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Tyler Kalinoski, Omar Prewitt, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi TEKSÜT Bandırma BK oldu. Mücadelenin ilk bölümünde Jaime Smith ve Tyler Kalinoski ile sayılar bulan yeşil beyazlılar, ilk çeyreğin 5'inci dakikasını da 12-4 önde geçti. Kalan bölümde Jaime Smith'in sayıları ile hücumda etkili olan TEKSÜT Bandırma BK, ilk çeyreği de 18 sayı fark ile 30-12 önde geçti.

İkinci çeyreğe her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Hücumlarda Toddrick Lesean Gotcher ve Oğuz Savaş ile sayılar üreten konuk ekibe Tyler Kalinoski ve Ian Hummer ile cevap veren TEKSÜT Bandırma BK 15'inci dakikayı 37-19 önde geçti. Bandırma ekibi kalan bölümde Jaime Smith ve Emanuel Terry ile hücumda etkili bir performans gösterince soyunma odasına da 44-26 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf ev sahibi ekip TEKSÜT Bandırma BK oldu. Bandırma ekibi hücumlarda sayı üretmekte zorlanmazken, Şehmus Hazer ve Ian Hummer ile sayılar üretince 25'inci dakikayı 52-34 önde geçti. Kalan bölümde Beşiktaş Sompo Sigorta hücumda ve savunmada biraz daha aktif oynasa da yeşil beyazlılar son çeyreğe 65-46 önde girdi.

Final çeyreğine her iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumlarda Ian Hummer ve Emanuel Terry'nin sayıları ile oynarken 35'inci dakikayı da 75-58 önde geçti. Kalan bölümde hücumlarda sayı üretmekte zorlanmayan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 21 sayı fark ile 85-64 galibiyetle ayrıldı.


Bandırma, Sigorta, Hummer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
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