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Beşiktaş'ta '7 Nefeste Anadolu Konseri'

32 dakika önce

Beşiktaş Belediyesi, 7 farklı sesin sahne alacağı '7 Nefeste Anadolu Konseri' düzenleyecek.

Beşiktaş'ta '7 Nefeste Anadolu Konseri', System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, 7 farklı sesin sahne alacağı '7 Nefeste Anadolu Konseri' düzenleyecek.


Kültür ve Sanat sezonunun başlamasıyla birlikte Beşiktaş Belediyesi de etkinliklere hız vermeye başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın '52 Hafta 52 Festival' mottosundan yola çıkılarak başlayan festivaller kapsamında Cuma günü saat 19.00'da Süleyman Seba Kültür Merkezinde '7 Nefeste Anadolu Konseri' düzenlenecek. Konserde 7 farklı bölgeden 7 farklı sanatçı sahne alacak.


Marmara Bölgesini Çiğdem Taştan, Karadeniz'i Faik Pala, Ege'yi Uğur Önür, Akdeniz'i İsmail Çakır, Doğu Anadolu'yu Cem Doğan, İç Anadolu'yu Erkut Özkan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni ise Münevver Özdemir temsil edecek. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:02 Kaynak: İHA
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