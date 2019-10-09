Beşiktaş'ta '7 Nefeste Anadolu Konseri'

Kültür ve Sanat sezonunun başlamasıyla birlikte Beşiktaş Belediyesi de etkinliklere hız vermeye başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ın '52 Hafta 52 Festival' mottosundan yola çıkılarak başlayan festivaller kapsamında Cuma günü saat 19.00'da Süleyman Seba Kültür Merkezinde '7 Nefeste Anadolu Konseri' düzenlenecek. Konserde 7 farklı bölgeden 7 farklı sanatçı sahne alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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