Beşiktaş'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Beşiktaş'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Beşiktaş\'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
20.01.2026 01:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü sürücü, Beşiktaş'ta 2 araca çarptı, 1 ağaç parçaladı; 2 kişi yaralandı.

Beşiktaş'ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı, bir ağacı da söken sürücü takla atarak durabildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.45 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi'nde seyreden 34 KOT 803 plakalı minibüse alkollü olduğu öğrenilen ve hızla ilerleyen 34 DDE 458 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nispetiye Caddesi'ne savrulan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan araba önce duvara sonra ağaca da çarpan araç park halindeki 34 KEN 305 bir başka minibüse yandan çarparak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı. Hafif yaralı oldukları öğrenilen bir erkek bir kadın iki şahıs olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nispetiye Caddesi kaza sebebiyle trafiğe kapatılırken trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Beşiktaş, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Beşiktaş'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 02:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.