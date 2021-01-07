Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç oynadı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

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