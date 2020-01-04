Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı | Transfer haberleri

6 saat önce

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya'da kampa girerken, Burak Yılmaz konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı | Transfer haberleri, System.String[]

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için dün Antalya'da kampa girerken, Burak Yılmaz konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Burak'ın sözleşmesini 1.5 artı 1 yıl olarak imzalamıştık. Opsiyon maddesi gereğince 10 gün önce mukavelesi 1 yıl daha uzadı" dedi.


Burak Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen bununla birlikte, oyuncusunun siyah beyazlı takımda kalacağını dile getirerek, "Burak İtalya'ya tatil için gitti. Hiçbir transfer görüşmesi olmadı. Fiorentina, Lazio ya da diğer İtalyan takımlarıyla bu süreçte Burak adına bağlantımız olmadı. Burak, en az bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek" ifadelerini kullandı.


Necdet Ergezen sakatlığını büyük ölçüde geçen Dorukhan Toköz'ün de 7 Şubat'ta takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.


Burak Yılmaz, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:33 
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