Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları - Son Dakika

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları

05.01.2021 18:30

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 6 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ilk bölümde istasyon koşuları, 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Beşiktaş, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları - Son Dakika


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