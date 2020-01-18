BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET: POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ; ARKA KOLTUKTA KARTONLA ÖRTÜLMÜŞ AĞIR... - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET: POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ; ARKA KOLTUKTA KARTONLA ÖRTÜLMÜŞ AĞIR... - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET: POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ; ARKA KOLTUKTA KARTONLA ÖRTÜLMÜŞ AĞIR...

6 saat önce

Ali ABLAY / İSTANBUL, DHABeşiktaş'ta, polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı otomobilin sürücüsü, silahla başına ateş ederek intihar etti.

BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET: POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ; ARKA KOLTUKTA KARTONLA ÖRTÜLMÜŞ AĞIR..., System.String[]

Ali ABLAY/ İSTANBUL, DHA

Beşiktaş'ta, polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı otomobilin sürücüsü, silahla başına ateş ederek intihar etti. Otomobilin arka koltuğunda ise intihar edenin ortağı üzeri kartonla örtülmüş, ağır yaralı olarak bulundu. İki ortağın olay öncesi birlikte yürüdükleri güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Beşiktaş Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, durmayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, otomobilin önünü keserek durdurdu. Yakalanacağını anlayan sürücü Umut G., başına silahla ateş ederek intihar etti. Otomobilin arka koltuğunda kartonla üzeri örtülmüş ve başına ateş edilerek ağır yaralanmış halde bir kişi bulundu. İntihar eden Umut G.'nin ortağı olduğu belirlenen Bekir H., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bekir H.'nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Bekir H.'nin, Umut G. tarafından otomobilin arka koltuğunda bulunduğu yerde silahla vurulduğu değerlendiriliyor. Ortaklar arasında alacak verecek meselesinden dolayı sorunlar olduğu tespit edildi.

SON ANLARI KAMERADA

Umut G. ile Bekir H.'nin, olay öncesi bir AVM'de birlikte yürüdükleri güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki ortağın olay öncesi, alışveriş merkezinden çıkarak, aynı otomobile bindikleri görülüyor.

Görüntü Dökümü

----

-Güvenlik kamerası görüntüleri


Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oğlunu öldürüp intihar eden anne ile ilgili yeni detay! Eşine "Eve geç gel" demiş
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Emmanuel Adebayor: Beşiktaş bana ne kadar ödeyebilirse kabul ediyorum Beşiktaş'ta korkunç olay! Şoför ölü, arka koltuktaki kişi ise ağır yaralı bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:56:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET: POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ; ARKA KOLTUKTA KARTONLA ÖRTÜLMÜŞ AĞIR... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]