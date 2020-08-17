Beşiktaş'ta forvete son aday Nikola Kalinic

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli konu santrfor transferi... Menajerler tarafından önerilen Loic Remy hala alternatifler arasında yer alırken, Ze Luis ve Papiss Cisse için şartlar zorlanıyor.

Ze Luis transferinde öne çıkan bonservis zorluğu ve oyuncunun ikna edilme süreci, Cisse'nin de indirime henüz yanaşmaması, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara da itiyor.

Bu arayışlar sonrasında transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.