BEŞİKTAŞ'TA "GİZEMLİ TÜNEL"DE İNCELEME - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA "GİZEMLİ TÜNEL"DE İNCELEME

16.05.2022 13:34
BEŞİKTAŞ'TA "GİZEMLİ TÜNEL"DE İNCELEME

BEŞİKTAŞ'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı.

BEŞİKTAŞ'ta belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında ortaya çıkan tünel ilgili çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerinin toprak doldurarak kapattığı çukurla ilgili gizli tünel iddiaları nedeniyle inceleme yapılıyor. Ekipler kapatılan çukuru yeniden açmak için çalışma başlattı.

İddiaların ardından, konu ile ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: -------------------------Çökmedin meydana geldiği yerde yapılan çalışmalar

-Genel ve detay görüntüler


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Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA 'GİZEMLİ TÜNEL'DE İNCELEME - Son Dakika


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