Kornaya basma tartışması kanlı bitti! Kardeşini yaralayan genci yere yatırıp defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Kornaya basma tartışması kanlı bitti! Kardeşini yaralayan genci yere yatırıp defalarca bıçakladı

06.06.2023 11:44

İstanbul Beşiktaş'ta trafikte korna basma yüzünden çıkan tartışmada bir ağabey, kardeşini yaralayan genci bıçakladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri kavgaya karışanları yakalarken, bıçaklı kavga anları ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Köyiçi Meydan Uzuncaova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde olan 2 aracın sürücüsü, kornaya basma nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden İmam Kartal U. (29), Eray I.'yı (23) bıçakla yaraladı. Kardeşinin yaralandığını gören ağabey Eren I. (29), bunun üzerine şahsa saldırdı.

YERE YATIRIP DEFALARCA BIÇAKLADI

Eline bıçak geçiren Eren I., kardeşini bıçaklayan İmam Kartal U.'yı yere yatırıp defalarca bıçakladı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahısların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Korna Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis kısa sürede ulaştığı şahısları tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta Korna Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İHA
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Asayiş Büro, Beşiktaş, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kornaya basma tartışması kanlı bitti! Kardeşini yaralayan genci yere yatırıp defalarca bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kornaya basma tartışması kanlı bitti! Kardeşini yaralayan genci yere yatırıp defalarca bıçakladı - Son Dakika
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