Beşiktaş'ta kumarhane baskını kamerada - Son Dakika

Beşiktaş'ta yeni açılan kumarhane olduğunu belirleyen polis ekipleri "Casino" diye tabir edilen adrese baskın yaptı. Operasyonda, 10 oyuncu, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere işlem yapıldı. Ayrıca, 13 kişiye de Korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan toplam 53 bin lira ceza yazıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi üzerinde yeni açılan bir kumarhane olduğunu belirledi. Ekipler bölgede yaptıkları saha çalışması neticesinde kısa sürede kumarhane'nin yerini tespit etti. Ayazmadere Caddesi'nde bulunan adrese Pazar günü baskın düzenledi. Saat 19.30'da operasyon için düğmeye basan ekipler, "Casino" şeklinde dizayn edilmiş kumarhaneye çevrilen yerde Rulet ve Teksas Pokeri oynandığını belirledi. Yapılan baskın sonucu 10 oyuncu şahıs, 1 mekan sahibi ve 2 kurpiyere cezai işlem uygulandı. Adreste 1 adet rulet makinası 1 adet rulet masası, 5 adet deste oyun kartı, bin 270 adet pul ele geçirildi. Adreste bulunan 3 şüpheli şahıs ve 10 oyuncu işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların tamamına Korona virüs tedbirlerini hiçe saymaktan, ayrıca 10 kişiye ise kumar oynamaktan olmak üzere toplam 56 bin 500 TL ceza yazıldı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)