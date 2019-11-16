Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...
Son Dakika Spor Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem...

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta lig hazırlıkları sürüyor! Caner hasta, Karius'un belinde problem..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.


Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ile devam etti.


Bire bir, ikiye iki ve üçe üç baskı çalışması yapılan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.


Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı. Douglas Santos ise günü koşuyla geçirdi.


Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Konyaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.


- Antrenmana konuk


Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanda bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı.


Genç Kızılay Ümraniye'den gelen bir grup gönüllü, teknik direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti.


Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik hareketi olan "Leyla'dan Sonra"nın organizasyonunda BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen minik taraftar Arda, antrenmanı izledi.


Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı futbolcular, idman sonrası Arda ve Kızılay gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:27 
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