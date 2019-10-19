Beşiktaş'ta Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Etiler Sanatçılar Park'ında Beşiktaş'ta görev yapan muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, konuşma yapan Başkan Akpolat vatandaşların ilk temas noktasının muhtarlar olduğunu belirterek sözlerini şöyle devam etti: '' Muhtarlarımızın tarihimizde önemli bir yeri var, kültürümüzün bir parçası, biz göreve geldiğimizde muhtarlarımızla beraber çalışma noktasında düzenli toplantılar yapıyoruz. Mahallemizin, sokaklarımızın sorunlarını hep beraber dinliyoruz ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim görmediğimiz gözden kaçırdığımız konuları muhtarlarımız anında tespit ediyor ve bize iletiyorlar. Yatırım yapacağımız noktada vatandaşın önceliğini belirleyeceğiz. Bir sandık koyacağız muhtarlıklarımıza vatandaş hangi sorunu öneriyorsa ona yatırım yapacağız.''

Kahvaltı toplantısının ardından Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binasında tören düzenlendi. Törene Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, meclis üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından muhtarlar adına Beşiktaş Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşim Özer Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Törende kısa bir konuşma yapan Özer, muhtarların önemine değindi. Tören toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.