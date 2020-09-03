Beşiktaş'ta N'Koudou'nun adalesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kevin N'Koudou'nun adalesinde ikinci derece zorlanma olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlıların önceki gün Demir Grup Sivasspor ile The Land Of Legends Cup'ta oynadığı karşılaşmada sakatlanan Kevin N'Koudou'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Beşiktaş'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Futbol Takımımızın D.G. Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol biceps femoris adalesinde ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."