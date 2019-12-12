BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA KAMERADA

6 saat önce

16 Temmuz'da meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİNİN METRELERCE SÜRÜKLENDİĞİ KAZA KAMERADA, System.String[]

-16 Temmuz'da meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beşiktaş'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi'nde 16 Temmuz saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş- İstinye seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde caddede dönüş yapmaya çalışan motosikletliye arkasından gelen otobüs hızla çarpıyor. Motosikletli çarpmanın etkisiyle metrelerce sürükleniyor. Motosikletli karşı şeritten gelen bir başka motosikletliye çarparak, durabiliyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

(AKTÜEL-ARŞİV)

-Kazaya karışan motosiklet

-Kaza yapan halk otobüsü

-Otobüsün şoförü Orhan Aksungur'un görüntüsü

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler


Motosiklet, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
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