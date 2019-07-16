BEŞİKTAŞ'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI
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Beşiktaş'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 12:59 Kaynak: DHA
'ta hatalı dönüş yaptığı iddia edilen motosiklete özel halk otobüsü çarptı. Kaza sırasında kafasını otobüsün ön camına vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Beşiktaş Muallim Naci Caddesi
'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Orhan Aksungur'un kullandığı Beşiktaş- İstinye
seferini yapan halk otobüsü cadde ortasında hatalı dönüş yapan motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle kafasını otobüse vuran motosiklet sürücüsü Süleyman Şen
ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.
Otobüsün sürücüsü Orhan Aksungur ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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