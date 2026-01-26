Beşiktaş\'ta Park Halindeki Araçlar Yandı

BEŞİKTAŞ'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobillerde hasar oluştu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı. İddiaya göre, park halindeki 34 PE 7744 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEVLER 3 OTOMOBİLE SIÇRADI

Bu sırada otomobilden yükselen alevler kısa sürede üç otomobile sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobillere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan araçlardan yükselen alevler, cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, alevlerin yükseldiği anlarda bir otomobilde patlama olduğu görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.