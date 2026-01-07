Beşiktaş'ta Paulista İstifa Etti - Son Dakika
Beşiktaş'ta Paulista İstifa Etti

07.01.2026 00:16
Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ailevi nedenlerle takımdan ayrılma talebini kabul etti.

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.

Kaynak: AA

01:00
